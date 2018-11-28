Yılın Kadın Sanatçısı: Sıla
Kerki ve Solfej’in gerçekleştirdiği konserleri ile yılbaşından bu yana binlerce hayranı ile bir araya gelen Sıla, en çok bileti satılan kadın sanatçı olarak ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ ödülünün sahibi oldu.
Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ olarak Sıla seçildi. ‘On’dan Kalan Şarkılar’ serisi ve repertuarına setiği şarkılar ile büyük beğeni toplayan, hemen her konserinde kapalı gişe sahneye çıkan Sıla, Biletix’in yaptığı oylamada zirveye yerleşerek ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ oldu.
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