Yılın filmi 'Parazit' dizi oluyor

Bong Joon Ho, Deadline'a verdiği demeçte: " "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" dedi.

2019'da Cannes dahil AACTA, AFI, Toronto gibi festivallere damga vuran film 2020'ye ise Altına Küre'de (Golden Globe) kazandığı Yabancı Dilde En Film ile başladı.