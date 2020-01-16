Yılın filmi 'Parazit' dizi oluyor
Bu yıl en çok ödüle aday gösterilen ve bol bol ödül de kazanan Parazit (Parasite) TV dizisi oluyor. Koreli yönetmen Bong Joon Ho, etkileyici filmini bu kez de dizi olarak çekecek.
Bong Joon Ho, Deadline'a verdiği demeçte: " "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" dedi.
2019'da Cannes dahil AACTA, AFI, Toronto gibi festivallere damga vuran film 2020'ye ise Altına Küre'de (Golden Globe) kazandığı Yabancı Dilde En Film ile başladı.
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