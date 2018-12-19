Yılın en uzun gecesinde Kelebeğin Rüyası
İzmir Belediyesi yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta sinemaseverler için bir sürpriz hazırladı.
O uzun gecede Arabalı Sinema adlı bir etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda da
Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kebeleğin Rüyası adlı film, gösterilecek.
İnciraltı'nda kurulacak olan dev perdede gösterilecek olar filmin sesi kapalı devre radyo sisteliyle arabaların içinden de dinlenebilecek.
II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesi üzerine kurulu olan filmin başrollerinde Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor.
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