Yılın çifti Ferdane ve Mustafa!
Büşra Pekin ve Alper Kul, başrollerini birlikte paylaştıkları komedi filmi ‘Fırıncının Karısı’yla 27 Eylül’de seyirciyle buluşuyor.
Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği, senaryosunu Murat Taşkent’in kaleme aldığı sinema sezonun açılış filmi ‘Fırıncının Karısı’nda Büşra Pekin ve Alper Kul izleyenleri güldürecek.
Büşra Pekin’in uçuk kaçık Ferdane, Alper Kul’un paragöz fırıncı Mustafa karakterine hayat verdiği 'Fırıncının Karısı' eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor.
Yaşadıkları kasaba da alışılagelmişin dışında bir evliliğe sahip karı koca 'Ferdane ve Mustafa'yı canlandıran Büşra Pekin ve Alper Kul, fenomen haline gelecek gelin damat pozlarıyla çok konuşulacak.
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