Yıldızlar geçidi
Yeni albüm lansmanını Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapan Ceylan Ertem, sahnesinde birçok ünlü ismi ağırladı.
Ceylan Ertem, geçtiğimiz akşam “Seni Senin Gibiler Sevsin” adlı yeni albümünün lansmanında sahneye çıktı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konserde Ertem, birçok ünlü ismi de sahnesinde ağırladı.
Şarkıcı, ilk konuğu Cem Adrian’la “Bu Su Hiç Durmaz” ve “Neredesin Sen?” şarkılarını söyledi. Konserin ikincisi yarısında Cihan Mürtezaoğlu ile arabesk şarkılar söyleyen Ceylan Ertem, “Benim babam uzun yol kamyon şoförüydü. ‘Uykusuz gecelerin sabahını bana sor’ dediği için en sevdiği şarkı ‘Bana Sor’ şarkısıydı” diyerek “Bana Sor” şarkısını Mürtezaoğlu ile birlikte seslendirdi. Ardından Melike Şahin’le de “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun”da düet yaptı.
CADILAR BULUŞTU
Ceylan Ertem, “Uçurtma” şarkısını söylerken sahneye Sıla’yı davet etti. “Cadılar buluştu, sizler için çok güzel şarkılar hazırladık” diyen Sıla, Ertem’le “Esmer” ve “Bugünüm Sensiz Geçti” şarkılarını seslendirdi.
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