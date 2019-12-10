MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYıldız Tilbe’den şarkı bombardımanı
GeriKeyif Yıldız Tilbe’den şarkı bombardımanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
10.12.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe’den şarkı bombardımanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldız Tilbe’den şarkı bombardımanı

Pop müziğin ünlü ismi Yıldız Tilbe, 5 gün üst üste YouTube’a 5 yeni şarkı yükledi

Yeni albümünü çıkarmanın hazırlıklarını yapan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan Youtube’a yüklemeye başladı. Söz ve müzikleri kendisine ait olan “Arayacaksın Ayrılınca, Seviyor musun, O Benim Aslanım, İstiyorken Ağlıyorum, Kırmızı Koltuğumda” adlı 5 şarkısını hayranlarıyla buluşturan Yıldız Tilbe “bu daha başlangıç yüklemeye devam edeceğim” dedi.


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle