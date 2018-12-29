Yılbaşında Yerinizde Saymayın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
29.12.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Yılbaşında Yerinizde Saymayın!

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Yılbaşında Yerinizde Saymayın!

Her yıl, mutlaka bir öncekinden daha iyi olmalı. Geçen yıllarda gerçekleştiremediğimiz tüm isteklerimiz için harekete geçmeliyiz. Kendimizin en iyi versiyonu olmak için daha fazla çalışmalıyız bu yıl. Daha çok eğlenmeliyiz. Hatta yılbaşı gecesini de çok eğlenerek geçirmeliyiz ki; malum, nasıl başlarsa öyle gider. Yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmak için yakala.co’ya şöyle bir göz atmanız yeterli.

Şehrinizde Yılbaşı Akşamı Hangi Programlar Var?
İstanbul’da yeni yıl akşamı yapılacak binlerce etkinlik var. Yeni yıla isterseniz eşsiz güzellikteki Boğaz’da, isterseniz Adalar’da şık bir restoranda merhaba diyebilirsiniz. Dilerseniz şehrin en iyi otellerinde konaklamalı gala seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. İstanbul’da hepsi ve çok daha fazlası için yakala.co’ya tıklamanız yeterli.

Yılbaşında Yerinizde Saymayın

İSTANBUL'DA YILBAŞI FIRATLARI

Ankara’nın en güzel mekânları da yeni yıl için hazırlıklarını sürdürüyor. Kutlamanız için, en ünlü restoranların geleneksel eğlencelerini ya da en iyi otellerin prestijli galalarını tercih edebilirsiniz. Ankara’nın dört bir yanındaki muhteşem eğlence ve konaklama seçenekleri için buraya tıklayabilirsiniz
ANKARA'DA YILBAŞI FIRSATLARI

İzmir, kuşkusuz yeni yılı en büyük coşkuyla kutlayacak şehirlerden birisi. Bu güzel şehirdeki en avantajlı ve en iyi yılbaşı eğlencesi fırsatlarını görmek için de yakala.co’ya uğramanız yeterli.
İZMİR'DE YILBAŞI FIRSATLARI

Bu sene yeni yılda 10’dan geriye doğru sayarken; sevdiklerinizle beraber, şık bir ortamda eğlenebilirsiniz. Haydi, yakala.co’ya uğrayın ve sizi mutlu edecek fırsatlara bir göz atın. Yılbaşında yerinizde saymayın ve planlarınızı gerçekleştirmeye başlayın.

Yılbaşında Yerinizde Saymayın



 

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