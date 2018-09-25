Yıkıntılar Arasında, San Sebastian Film Festivali’nde
Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları filmleriyle tanınan Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği animasyon kısa filmi Yıkıntılar Arasında, Avrupa’nın önemli film festivallerinden 66. San Sebastian Film Festivali’nde gösteriliyor.
22 Eylül’de başlayan ve 29 Eylül’de sona erecek olan San Sebastian Film Festivali’nde dünyadan 12 yönetmenin kısa filmlerinden oluşturulan “Gure Oroitzapenak-Hatıralarımız” isimli uzun metraj film kapsamında seyirciyle buluşacak olan Yıkıntılar Arasında’nın seslendirmesini ise oyuncu Feyyaz Duman gerçekleştirdi.
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