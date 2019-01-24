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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Yetenekli gençler aranıyor

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Yetenekli gençler aranıyor

Ünlü oyuncular jürisi sinema için genç yetenekleri keşfetmek üzere Avrupa ve Azerbaycan'a gidiyor.

Düseldorf ve Bakü’de yapılacak olan elemelerde “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“na katılacak olan finalistler belirlenecek. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın hazırlıkları başladı. 9 Nisan Salı günü final gecesi yapılacak olan, Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın Avrupa ve Azerbaycan elemeleri ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Elemeleri yapacak olan jüri üyeleri Tamer Karadağlı, Wilma Elles, Salih Güney, yönetmen Avni Kütükoğlu, ses sanatçısı Ekin, birinci yarışmanın kraliçesi Dilara Gülsün Meydancı, ikinci yarışmanın kraliçesi Aslı Can, Av.Edip Önder, Av.Kasım Aksoy, Aylin Arasıl, Atilla Kaplakarslan ve Arif Işık’tan oluşuyor
Yarışmanın ön jürisi tarafından seçilecek Avrupa ve Azerbaycan finalistleri daha sonra 31 Mart günü İstanbul Wow Hotel’de yapılacak elemelere katılacaklar. “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın elemelerine katılmak isteyenler için Düseldorf ve Bakü’de kayıtlar devam ediyor.

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