Yeşil'den 'Sesler ve İzler'
Ahmet Yeşil, sanat hayatının 40'ıncı yılını Galeri Diani'de açılacak olan 'Sesler ve İzler' adlı sergiyle kutluyor. Sergi, 19 Ekim'den başlayarak 9 Kasım'a kadar sürecek.
Bugüne kadar 110 kişisel sergi açan, 300 karma ve yarışma sergisine katılan Yeşil, tam anlamıyla ‘nev-i şahsına münhasır’ olarak tanımlanabilecek bir fırçaya sahip.
Dünyadaki ve Türkiye’deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır.
Ulusal ve uluslararası müze, kurum ve özel koleksiyonlarda onlarca eseri bulunan Ahmet Yeşil, 'Sesler ve İzler' serisini “Yaratmanın yaşama karşı başkaldırı olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi koyuyorum’ diyerek duygularını en derinden vurguluyor.
Galeri Diani
Adres; Bostancıbaşı Caddesi NO 3 D BEYOĞLU/ İSTANBUL
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