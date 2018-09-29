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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
29.09.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın emektarından sitem: Festivali ağlayacak kadar özledim

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Antalya'da bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’ne davet edilmediğini belirten sinema sanatçısı Coşkun Göğen (72), "Festivali ağlayacak kadar özledim. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivallerde bir araya gelebiliyoruz. Boynu bükük kaldık" dedi.


Yeşilçam’ın usta oyuncusu Coşkun Göğen, Uluslararası Antalya Film Festivali’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Festivale 22 yıl emek verdiğini anlatan Göğen, geçen yıllarda festivalin en başta davet edilen konuklarından biri olduğunu ve sanatçıları karşılama ve uğurlama gibi en yorucu işi kendisinin severek yaptığını söyledi.

’FESTİVALİN İSMİNİ BİLMİYORUM’

1988 yılından bu yana Antalya’da yaşadığını ve kente olan vefa borcunu yarım asrı geçen Uluslararası Antalya Film Festivali’ne hizmet ederek ödemeye çalıştığını anlatan Coşkun Göğen, festivalin ilk gününde korteje çıktıklarını ve kortejin aranan ismi olduğunu söyledi. Zamanla işin içine politik nedenlerin girdiğini savunan Göğen, "Festival galiba bugün başlıyormuş. Festival var ama ben ismini bilmiyorum. Altın Portakal Film Festivali olmadığını biliyorum" dedi.

’AĞLAYACAK KADAR ÖZLEDİM’

Yeşilçamın emektarından sitem: Festivali ağlayacak kadar özledim



Emektar oyuncu, festivale davet edilmediği için rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü söyledi. Coşkun Göğen, festivale katılmayı çok istediğini belirtti. Yeşilçam oyuncuları olmadan kortejin sönük geçeceğini, son birkaç yıldır da böyle geçtiğini savunan Göğen, "Çok özledim. Çok üzgünüm. Şahsi kırgınlığım yok. Antalya’yı seviyorum. Annemin, babamın ve kızımın mezarları burada. Ağlayacak kadar özledim. O kadar insanı bir arada görüyorsunuz. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivalde bulaşabiliyoruz. Boynu bükük kaldık" diye konuştu.

Coşkun Göğen, davet edilse dahi Yeşilçam’dan diğer sanatçılar davet edilmediği takdirde festivale gitmeyeceğini söyledi.

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