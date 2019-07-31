Yeşilçam tadında bir klip
Caroline Yılmaz, Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı Kusura Bakma'ya Yeşilçam tadında bir klip çekti.
Türkan Şoray’a benzetilen Caroline Yılmazı, klipte Türkan Şoray'dan ayırmak imkansızdı.Klip, eski Yeşilçam sinema teknikleri kullanılarak çekildi. Klipte, para uğruma aşkını kaybeden iki sevgilinin hikayesi konu alındı. Şarkının aranjesini, Caroline'in tüm şarkılarında olduğu gibi yine ünlü aranjör Ozan Doğulu yaptı. Raşit Algül ‘ün yönettiği klip Beykoz Kundura Fabrikası’nda döneme uygun olarak seçilen dekorlarda çekilirken,klip bayram öncesi tüm platformlarda yayınlanacak.
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