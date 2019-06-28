Yeşilbursa'nın gözünden Bağdat Paktı
Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa'nın kaleme aldığı Bağdat Paktı: İngiltere ile Amerika'nın Ortadoğu Savunma Politikaları adlı kitap Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor.
Yeşilbursa kitabında, kitaba adını veren Bğdat Paktı'nı her yönünyle inceliyor. Türkiye, Irak, İran, Pakistan, İngiltere ve ABD’nin 1950’li yıllardaki siyasi hedeflerini değerlendiren kitabın orijinali İngilizce. Türkiye'de ise Nur Nircen'in çevirisiyle yayınlanıyor.
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