Yersin pavayı, çekersin halayı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
24.04.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Yersin pavayı, çekersin halayı

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Yersin pavayı, çekersin halayı

"Onlara 'haydi gidiyorsunuz' dediklerinde gemiye binemeyenler olmuş. Daha doğrusu 'sığmazsınız' diyerek gemiye almadıkları, arkada gözü yaşlı kalanlar."

İşte o, yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sökülüp yeni bir ülkeye gönderilen insanların bindiği vapurun ismi Gülcemal'di. Her ne kadar bu isim "gül gibi güzel yüzlü" anlamına gelse de Gülcemal vapurunun her santimetrekaresinde, evini, barkını zorunlu olarak geride bırakıp bilmedikleri bir ülkeye doğru yola çıkanların kalplerinde taşıdıkları hatıraları, acıları, gözyaşları vardı.

1924 yılının 14 Mart günü nereye gideceklerini bile bilmeden Selanik'ten Kavala'dan Bulgaristan'ın çeşitli limanlarından o gemiye binenlerin bir bölümü İzmir'e ulaştılar.

Lozan Barış Konferansı sonucunda imzalanan Halkların Mübadalesi uyarınca o bölgelerde yaşayan Türkler ile Türkiye toprakları içinde kalan İzmir, Aydın gibi bölgelerde yaşayan Rumlar yer değiştirdi. Doğup büyüdükleri evlerini terk edip onlar için tamamen yabancı olan bir ülkede zorunlu bir yeni yaşama başladılar.

Yersin pavayı, çekersin halayı

Bikem Öğünç, bu yıl ikinci kez düzenlenen Didim VegFest kapsamında kitaplarını imzaladı. 

İşte mübadele sırasında 1924 ile 1930 arasında Gülcemal vapuruna binip İzmir limanına gelenlerin bir bölümü, binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın hemen yanında kurulan ve o dönemde adı Yoran olan Didim ve çevresine yerleşti.

Elbette sadece kendileri gelmedi o insanların. Onlarla birlikte gelenekleri, hayat biçimleri, türküleri ve elbette mutfak alışkanlıkları da geldi. Bugün Didim ve çevresinde mübadele ile bu topraklara ayak basanların ikinci ya da üçüncü kuşak torunları yaşıyor.

İşte mübadele ile başlayan bu serüven ve onun bir sonucu olan sofra kültürü, Biken Öğünç ile Zeynep Seda Çakır'ın birlikte hazırladığı Mübadil Lezzetler- Didim adlı kitaba konu oldu.

Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) tarafından projelendirilen kitap, Öğünç ve Çakır'ın, Didim bölgesindeki köylerde kelimenin tam anlamıyla kapı kapı dolaşıp oralarda yaşayanlarla yaptıkları uzun konuşmalar sonucunda ortaya çıktı.

Yersin pavayı, çekersin halayı

Kitapta, mübadele ile bölgeye getirilen halkın nesillerdir hazırladığı yemeklerin ayrıntılı tarifleri yer alıyor. Ama sadece bu kadar değil. Aynı zamanda, 1924 ile 30 arasında bölgeye yerleşenlerin yeni kuşak temsilcileri, aile büyüklerinden duydukları yaşınmış öykülerle de renk katıyorlar kitaba.

Bir başka deyişle Mübadil Lezzetler- Didim, sadece bir yemek tarifleri kitabı değil. Aynı zamanda tarihe damgasını vuran bir olayı yaşayanların, bazen dokunaklı bazen de güldüren öykülerini günümüze taşıyor.

Yersin pavayı, çekersin halayı

Mübadele sırasında Selanik ve Kavala'dan gelen Türklerin bir bölümü Söke'ye bağlı Doğanbey köyüne yerleştirildi. Köydeki eski Rum evlerinin bir çoğu restore edildi ve yazlık olarak kullanılıyor. 

Kitabın basımını üstlenen Didim Belediyesi'nin Başkanı A. Deniz Atabay da, kaleme aldığı önsözde, Didim'i hak ettiği yere getirebilmek için her noktaya dokunmaya çalıştıklarını belirterek "Bir toplumun kültürünü tanıtmak adına en önemli unsur yemeklerdir. Dili, adetleri, gelenekleri, insanlar sofralarında paylaşır" satırlarına yer veriyor.

Yersin pavayı, çekersin halayı

Rumlar'ın gidişinden sonra mübadillerin yerleştiği yerlerden biri deDidim'e  bağlı Akköy. Ancak bugün büyük bölümü terk edilmiş durumda. 

Bikem Öğünç'ün kaleme aldığı kitabın sayfalarında yer alan fotoğraflarda ise Zeynep Seda Çakır'ın imzası var. Kitapta; dızmana, manca, zömbek kavurma, sabuni, tilkimen kavurma, pava çorbası, mamalinganın da aralarında bulunduğu çok sayıda "mübadil lezzet"in ayrıntılı tarifleri de yer alıyor.

 

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