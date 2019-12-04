Yeni yıl konserleri başlıyor
Mantra müziğin güçlü sesi Seda Bağcan'ın, “Yeni Yıl Konserleri” başlıyor.
Bağcan'ın ilk konseri 06 Aralıkta İzmir'de “7.Bolluk Bereket Festivali”nde gerçekleşecek. Konserin, gelirinin bir kısmı “Sağkal Derneği”ne bağışlanacak. Konserde Bağcan'a neyzen Bilgin Canaz ve Dr. Ömer Önder piyano çalarak eşlik edecek.
İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra 24 Aralıkta Ankara'da da yeni yıl konseri verecek olan Bağcan, “2020 Yeni Yıl niyetlerimizi hep birlikte koyalım. Sevgi, barış, huzur isteyelim, kardeşlik, uyum ve nezakete odaklanalım.” diyor.
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