Yeni Türkü 40 yaşında
Yeni Türkü, 40’ıncı yılını önceki akşam Vadi Açıkhava’da verdiği konserle kutladı. Müzik dünyasının birçok yıldız ismi, gecede sahneye çıkarak efsane gruba eşlik etti.
Derya Köroğlu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’ten oluşan Yeni Türkü, kuruluşunun 40’ıncı yılını çok özel bir geceyle kutladı. “Fırtına”, “Yağmurun Elleri”, “Olmasa Mektubun”, “Telli Telli”, “Maskeli Balo”, “Çember” gibi birçok unutulmaz şarkıyla hafızalarda yer eden grup, pazar akşamı Vadi Açıkhava’da müzikseverlerin karşısına çıktı.
Yeni Türkü’nün kısa tarihinin anlatıldığı video ile başlayan, devamında Sunay Akın’ın anlattığı hikayeyle daha da renklenen organizasyonun ilk şarkısı “Sardunyaya Ağıt” oldu. Müzik dünyasının önemli solist ve grupları da konuk sanatçı olarak sahneye çıkıp Yeni Türkü’ye eşlik etti.
Athena, Cahit Berkay, Can Gox, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eda Baba, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Şevval Sam, Manuş Baba, Kalben, Fırat Tanış ve Sena Şener unutulmaz gecenin konukları oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle