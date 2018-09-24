Yeni rota Gökçeada
GİŞE rekoru kıran “Eyvah Eyvah” film serisini Geyikli ve Bozcaada’nın tanıtımına katkıda bulunan Ata Demirer’in yeni rotası Gökçeada oldu.
Ünlü oyuncu yeni filmi “Hedefim Sensin”in çekimlerine Gökçeada’da başladı. Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği “Hedefim Sensin”in yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmde Ata Demirer’in yanı sıra Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can rol alıyor. Filmin, 29 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor
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