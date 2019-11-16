Yeni klip yeni Cansu
Cansu, yeni single’ı “Beni Bırakma”yı müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcı, sözü ve müziği kendisine ait şarkıya klip de çekti.
Yönetmenliğini Müge Manuş’un üstlendiği klibin çekimleri sadece iki kişilik bir ekiple Bebek’teki bir binanın terasında yapıldı. Cansu, çekimlerde makyöz ve kuaföre bile gerek duymadığını söyledi:
“Günümüz kliplerinde abartılı makyaj ve pahalı kostümlerle bambaşka insanlar izliyoruz. Kadınların doğal halleriyle de kendilerini güzel hissedebileceklerini gösteren bir klip çektik. Doğal kadın, güzel kadındır.”
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