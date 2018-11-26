Yeni filmi için sinema yaptırdı
Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Mucize 2: Aşk” 1 Mart 2019’da vizyona girecek.
Çok ses getiren ilk filmin gölgesinde kalmaması için çekimlerde hiçbir masraftan kaçınmayan Kırmızıgül, Foça’da yeni bir dünya yarattı. Hikayenin geçtiği 1960-1972 yıllarının tam olarak yansıtılabilmesi için 650 metrekarelik bir de sinema binası inşa ettirdi. Hikayeye göre eski ve yeni hali olarak iki kez düzenlenmesi gereken Adara Sineması’nın inşaatı toplamda 5 ay sürdü.
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