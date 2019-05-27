Yeni bir iş birliği
“Güzelliğin kalp atışı” sloganıyla dünyaca ünlü birçok markayı bünyesinde barındıran Sephora Türkiye, Kaliforniya’da 1997 yılında kurulan Anastasia Beverly Hills markasını da Türkiye’de ilk kez satışa sundu. Markanın kurucusu Anastasia Soare, düzenlenen özel davetle yeni koleksiyonunu tanıttı.
Dünyaca ünlü kozmetik markası Anastasia Beverly Hills’in kurucusu Anastasia Soare, Sephora Türkiye tarafından düzenlenen özel bir davette markasının koleksiyonunu beğeniye sundu. Davet, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve Heidi Klum gibi Hollywood’un dünyaca ünlü birçok ismine “altın oran” yöntemiyle kaş tasarımı uygulayan Soare’nin katılımıyla Hotel Les Ottomans’ta gerçekleştirildi. Organizasyonda Arzu Sabancı, Neslişah Alkoçlar, Burcu Esmersoy, Tülin Şahin, Demet Şener, Özlem Kaymaz ve Ayşe Kucuroğlu gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. Konuklar Anastasia Soare’den güzellik tüyoları aldı.
Zeynep Yılmaz - Melda AksuAyşe Kucuroğlu - Deren KaracaÖzlem KaymazNeslişah Alkoçlar - Beyza UyanoğluAnastasia Soare - Ayça KayaZeynep Fıratoğlu - Alegra Levi
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