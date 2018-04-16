Yeditepe Bienali’nde “Kuş Misali” Kaf Dağı’na yolculuk... Yeşim Yıldız gravürlerle Kaf Dağı’na uçuruyor!
İstanbul bugünlerde 600’e yakın sanatçının katıldığı Yeditepe Bienaline ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen Yeditepe Bienali tarihi yarımadada çeşitli mekanlarda izleyicilerle buluşuyor.
Bienalin sanatçılarından Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu ‘’Kuş Misali’’ temalı konsepte ‘’Kaf Dağı’na Yolculuk’’ isimli sergisiyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde eserlerini sergiliyor. Ünlü Gravür sanatçısı Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu, 07 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yeditepe Bienali kapsamında, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Zümrüt-ü Anka konulu sergisi ile sanat severlerle tekrar buluşuyor.
Gravür tekniğinin farklı kullanımıyla zenginleşen çalışmalar Zümrüt-ü Anka Kuşu’nun ihtişamlı görüntüsüyle ruh buluyor. Gravürlerin yanı sıra sanatçının üç boyutlu çalışmalarını da Arkeoloji Müzesi’nde görmek mümkün. 15 Mayıs’a kadar devam edecek Yeditepe Bienali’nde tarihi yarımadanın ve sanatçının çalışmalarının büyülü atmosferi sanatseverleri bekliyor.
Yeşim Yıldız Kalaycığolu sergisi ile ilgili şunları söyledi: “Yeditepe Bienali çok özel. İki kıtanın birleştiği ve binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’da, Zümrüt-ü Anka Kuşu’yla yer almak keyifli bir duygu. Zümrütü Anka mitinde her kuş Hakikat yolunun bir yolcusu ve Zümrüt-ü Anka kuşu da bu tekamül yolculuğunun nihai hedefidir. Bu içsel yolculukta, kabım elverdiğince, insanın ilahi özüyle yeniden doğuşunun büyülü güzelliğini, cazibesini, şatafatını, gravür sanatının sonsuz bir sabır gerektiren, çok aşamalı, sınırları zorlayan sınırsız teknikleriyle sanatıma yansıtmaya çalıştım. Dilerim ki bu eserler, izleyende Zümrüt-ü Anka Kuşu’nun yolcuğunun gizemlerine cezbeden bir efsun bırakır”
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