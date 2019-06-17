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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosu tamamlandı

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‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosu tamamlandı

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstleneceği sinema filmi ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin oyuncu kadrosu açıklandı.

Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin ekibi geçtiğimiz günlerde ilk kez tam kadro olarak okuma provasında bir araya geldi. 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Filmin çekimlerine Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulan platoda çok yakında başlanacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN YENİ İMAJI
İynemli, başrolünde yer aldığı ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminde canlandıracağı Memo karakteri için saçlarını kestirdi. Yapılan okuma provasına kısa saçlarıyla katılan İynemli’nin yeni imajı dikkat çekti.

‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosu tamamlandı

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