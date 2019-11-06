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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

'Yedi Dünya, Bir Gezegen' 15 Kasım'da izleyiciyle buluşuyor

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'Yedi Dünya, Bir Gezegen' 15 Kasım'da izleyiciyle buluşuyor

BBC Earth'in "Yedi Dünya, Bir Gezegen (Seven Worlds, One Planet)" belgesel dizisinin ilk bölümü "Antarktika"nın gala gösterimi yapıldı.

BBC Earth tarafından hazırlanan "Yedi Dünya, Bir Gezegen (Seven Worlds, One Planet)" belgesel dizisinin ilk bölümü "Antarktika" 15 Kasım'da seyirci karşısına çıkıyor.

Doğa bilimci Sir David Attenborough tarafından seslendirilen belgeselin gala gösterimi Soho House Istanbul'da gerçekleştirildi.

Gösterim sonrasında katılımcıların sorularını cevaplayan programın yapımcılarından Fredi Devas, belgeselin 41 ülke ve 92 ayrı bölgede bin 500 kişiyi geçen uluslararası bir ekip tarafından hazırlandığını söyledi.

Belgesele ilişkin bilgi veren Devas, "Bu yapım için biyolojik çeşitlilik konusunda şimdiye kadar üretilen en büyük seri diyebilirim. Belgesel renkli yaratıklardan ve nefes kesen manzaralardan çok daha fazlasını, güçlü bir mesajı özünde tutuyor." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıl süren çekimlerde pek çok zorlukla karşılaştıklarını vurgulayan Devas, şunları kaydetti:

"Antarktika'da 9 metre buzul deldik ve uzman dalgıçlar suya dalar gibi buzulun içerisine daldılar. Bu açıdan teknik dalış oldukça zorlayıcıydı. Dalgıçlar dakikalarca halatsız ve buzullardan dolayı sinyal alamadıkları için GPS'siz yüzmek zorunda kaldılar. Çıkışı nereden geldiklerini hatırlayarak bulmak zorunda kaldılar. Bu oldukça ürkütücüydü."

"Dünyamız çok hızlı değişiyor"

Devas, Antarktika'nın oldukça zor aynı zamanda büyüleyici bir kıta olduğunu, orada yaşanan hayvan hikayelerini belgeselin merkezine koymak istediklerini dile getirdi.

Uzak coğrafyalardaki hayatın da insanların yaptıklarından etkilendiğini vurgulayan Devas, belgeseldeki albatroslarla ilgili bölümün ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Albatros kuşlarıyla ilgili 3 yıl önce bir bilim adamıyla uzun bir görüşme yaptığını anımsatan Devas, yakın zamanda yavruların rüzgarla yuvadan düştüklerini ve ebeveynlerinin düşen yavrularını tanımadığını duyduğunda bunun harika bir hikaye olduğunu düşündüğünü aktardı.

Devas, "Dünyamız çok hızlı değişiyor. Çekime gittiğimde ekibe anlattım, onlar için bunu yakalamak soğuk ve rüzgar nedeniyle çok zordu, fakat bunu başardılar. Yuvadan düştüklerini görmeleri onlar için de çok duygusal anlardı. Orada ne olduğunu ilk defa yakalamış olduk." şeklinde konuştu.

Her bölümde farklı bir kıta ele alınıyor
Yedi kıtayı ve bu kıtalara has hayvanların yaşantısını anlatan ve yedi bölümden oluşan "Seven Worlds, One Planet", her bölümde farklı bir kıtayı ele alıyor.

Antarktika ile başlayan, Asya, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ile devam eden belgesel serisi, bu coğrafyalarda yaşayan hayvanların görülmemiş hallerini izleyiciyle buluşturuyor.

Her bölümünde canlı çeşitliliğini vurgulayan, insanoğlunun hüküm sürdüğü modern dünyada hayvanların göğüs germek zorunda kaldığı mücadeleyi de anlatıyor.

"Antarktika" 15 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Belgesel dizisinin ilk bölümü "Antarktika", 15 Kasım Cuma gecesi Digitürk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer alan BBC Earth kanalında izleyiciyle buluşacak.

Hikayeleri Sir David Attenborough'un anlatımı ve Hans Zimmer'in müzikleriyle harmanlayarak sunan yapımın tekrar gösterimleri ise 17 Kasım Pazar 13.15 ve 20.00 saatlerinde izlenebilecek.

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