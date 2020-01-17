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Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti

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Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti

Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı J.R.R Tolkien'in oğlu yazar Christopher Tolkien, 95 yaşında hayata veda etti. 

Babası John Ronald Reuel Tolkien’in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi’nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien’in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.

Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi'nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştı.

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