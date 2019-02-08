Yazamadığım zaman fotoğraf çektim
Yazar Orhan Pamuk’un Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’daki evinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan “Orhan Pamuk- Balkon Fotoğrafları" sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açıldı.
Küratörlüğünü ünlü Alman yayıncı Gerhard Steidl’ın yaptığı sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi açılışı öncesi Steidl’la birlikte bir söyleşi yapan Pamuk, konuşmasında fotoğraf çekme nedenlerinden ve “Balkon” kitabından bahsetti. Genellikle yazmakta zorlandığı zamanlarda fotoğraf çektiğini söyleyen Pamuk, "Ben güzellik düşledim, o da (Gerhard Steidl) bu güzelliği süzerek daha da güzel yaptı" dedi.
Gerhard Steidl ise yaptığı konuşmada sergideki fotoğraflarda yeniden boyutlandırma, renk değişikliği, çerçeve değişikliği gibi değişiklikler yapılmadığını, fotoğrafların çekildiği haliyle sergilendiğini belirtti.
Sergide, İstanbul’un sürekli değişen, incelikli manzarasını yansıtan 600’den fazla fotoğraf sergileniyor. Bu fotoğraflar, yazarın yoğun bir yaratıcılık dönemi olan Aralık 2012 ve Nisan 2013 arasında telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 8,500’den fazla fotoğraf arasından seçildi.
Pamuk’un her şeyden önce gözlerinin önündeki manzarayı “kaydetme” arzusuyla şekillenen bu çalışma, kentin, Boğaz’ın, Haliç’in, Marmara Denizi’nin, adaların, dağların, gemilerin, kuşların, sonsuz bir ışık ve ortam etkisiyle çerçevelendiği yoğun bir panoramik manzara oluşturuyor.
Fotoğrafçılık tutkusunu ilk olarak gözlerinin önünde akıp giden güzelliği muhafaza etme, ikinci olarak da gördüğü her şeyi kaydetme merakı olarak tasvir eden yazar, ikinci hedefini tutturmanın imkansızlığını kısa sürede görmüş. Yazarın muhafaza etmeye çalıştığı bu güzellik, sergide yer alan fotoğraflarda açık bir şekilde görülüyor: Kentin ve suyun sürekli değişen hatları, doğunun cazibesiyle kaynaşan sanayi kentine özgü çizgiler, kırmızı, turuncu, parlak leylak rengi, mavi ve grinin her tonuyla aydınlanıyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
İstiklal Cad. No:161 34433 Beyoğlu – İstanbul Tel: 0 212 252 47 00
Yorumları Göster
Yorumları Gizle