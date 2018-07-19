Yaz AkÅŸamlarÄ±, Jolly Joker Konserleri ile Åženleniyor!
En iyi performans sanatÃ§Ä±larÄ±, en iyi canlÄ± mÃ¼zik mekanÄ± Jolly Joker Vadistanbulâ€™da buluÅŸuyor. Birbirinden Ã¶zel konserleri sizler iÃ§in derledik. Ä°ÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kafanÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmak istediÄŸinizde veya hafta sonunu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, yaz aylarÄ± konserlerinin indirimli biletleri iÃ§in yakala.co sitesine bakabilirsiniz.
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Hakan Altun Konserleri
Hakan Altun, 18 AÄŸustos ve 21 Temmuz akÅŸamlarÄ± sevenleriyle buluÅŸuyor. MÃ¼zik ve eÄŸlence dolu konserler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
Koray AvcÄ± Konserleri
Koray AvcÄ± 20 Temmuz ve 11 AÄŸustos tarihlerinde Vadistanbulâ€™da. Bu konserleri kaÃ§Ä±rmayÄ±nÄ±z.
Ceylan Ertem Konseri
BaÅŸarÄ±lÄ± sanatÃ§Ä± Ceylan Ertem, Sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±yla 10 AÄŸustos'da sizlerle
Selami Åžahin Konseri
Selami Åžahinâ€™in eÅŸsiz ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± dinlemek iÃ§in bu konseri kaÃ§Ä±rma
Ayhan SicimoÄŸlu & Latin All Stars Konseri
Ayhan SicimoÄŸlu & Latin All Stars, Latin mÃ¼ziÄŸinin sevilen parÃ§alarÄ±nÄ± sizler iÃ§in seslendiriyorâ€¦
Mor ve Ã–tesi Konseri
Rock mÃ¼zik sahnemizin en Ã¶nemli temsilcilerinden Mor ve Ã–tesi, birbirinden Ã¶zel ÅŸarkÄ±larÄ± ve muhteÅŸem sahne performansÄ±yla 27 Temmuz'da sizlerle
Berkay Konseri
Berkay harika ÅŸarkÄ±larÄ±yla sizlerle... Bu konseri kaÃ§Ä±rmak istemiyorsanÄ±z tÄ±klayÄ±n.
Jolly Joker Vadistanbulâ€™daki bu muhteÅŸem konserlere yakala.coâ€™ya Ã¶zel indirimlerle bilet almak iÃ§in bu linke tÄ±klayabilirsiniz.
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