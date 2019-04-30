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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Yasmin Levy "İşte burası benim ailem"

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Yasmin Levy "İşte burası benim ailem"

Türkiye Yahudi Toplumu ve T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Büyük Sinagogu’nda düzenlenen Yasmin Levy konseri, önceki akşam gerçekleşti. Konseri, Avrupa’nın en büyük ikinci sinagogu olma özelliğine sahip Edirne Sinagogu’nda yaklaşık 700 kişi izledi.

 

Konser öncesinde küratörlüğünü Metin Delevi’nin üstlendiği 'Kartpostalların Dilinden Edirne' sergisi de ziyaretçi akınına uğradı. Sergi sonrasında Türk Yahudi toplumu eski başkanlarından Silvyo Ovadya “Bu akşam geleneksel olarak sinagogta yapmakta olduğumuz konserimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kadar kalabalık gelmenizden çok memnunuz. Arkaya bir tribün bile yapıldı. Yasmin Levy de aramızda, hoş geldin” diyerek sanatçıyı anons etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem konseri en ön sıradan izledi.

Yasmin Levy, “Çok teşekkürler, hoşgeldiniz, yavaş yavaş….Sevgiyle sizi seviyorum” diyerek seyircileri Türkçe selamladı. Levy “Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman Türkiye evim derim. Ailem Manisalı.. İşte burası benim ailem” dedi. Sanatçı “ Sefarad şarkıları söylüyorum. Julio Iglesias’ı çok severim, hadi ondan bir şarkı söyleyelim” diyerek ‘Nathalie’yi seslendirdi. Ardından ‘Sevda’ kısmını Türkçe söylediği şarkıyla herkesi duygulandıran Levy, ‘Nacio en Alemo’ ile dinleyicileri başka dünyalara götürdü.

LEVY’DEN EŞLİK EDENLERE: ‘MAŞALLAH’

Konuklarla sık sık diyalog kuran Levy “Efendim, tabii tabii ve eyvallah bildiğim Türkçe sözcükler” cümleleriyle sempati toplarken
Adio Kerida’ya eşlik edenlere ‘Maşallah’ diyerek övgüde bulundu.

Sahnede İbrahim Tatlıses’i ve Bülent Ersoy’u çok sevdiğini de vurgulayan Yasmin Levy “ Bu şarkıyı babam Yitzhak Levy için söyleyeceğim. Teknolojiye teşekkür ederim. Bu sayede babamla birlikte söyleyebiliyorum” dedi ve vefat eden babasının sesiyle ‘Una Pastora’ şarkısında düet yaparken duygusal anlar yaşadı.

Yasmin Levy İşte burası benim ailem

EŞİM VE ÇOCUĞUMLA MEVLANA’YA GELECEĞİM

Orhan Gencebay’ın hafızalarda ‘Dil Yarası’ olarak yer eden şarkısını kendi dilinde okuyan Levy, Buradan çıkınca İsrail’e gidiyorum. Sonra iki haftalığına eşim ve çocuğumla Türkiye’ye Mevlana’ya geleceğim. Sizi çok seviyorum” cümleleriyle alkış topladı.

“SADECE BABASI DEĞİL, RUHU DA BİZDEN”

Konseri sonlandırdıktan sonra yoğun istek üzerine ‘Firuze’ şarkısını söyleyen Levy’e Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen de bir hediye takdim etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, finalde yaptığı konuşmada “Bizlere böyle harika bir gece yaşattıkları için Yahudi toplumunun bütün fertlerine içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum. Bugün kafamdaki bir sorunun cevabını da aldım. Yasmin Levy’i meşhur eden şey nedir diye merak ediyordum. Sadece babası bizden değil, ruhu da bizden” dedi. Canalp, Levi’ye Edirnekari tarzı işlenmiş tablo armağan etti.

 

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