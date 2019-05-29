Yaşar İpek’ten “Unutulmaz” bir şarkı
Yaşar İpek, yeni şarkısı “Unutulmaz”ı beğeniye sunuyor.
Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan şarkının aranjesini Osman Çetin, akustik versiyonunun aranjesini ise Erdem Kınay yaptı. Yeni çalışmasına klip de çeken İpek, Kapadokya’da kamera karşısına geçti.
Yönetmenliğini Coşkun Turgut’un yaptığı klipte ünlü şarkıcının styling’ini eşi Seren Serengil yaptı. Yaşar İpek, kış aylarında yeni albümünü yayınlamayı planladığını da söyledi.
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