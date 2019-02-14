‘Yaşama Saygı Günü’
Burhan Şeşen’in henüz 26 yaşında aramızdan ayrılan, yaşamı boyunca hayata ve her canlıya sevgisinin yanı sıra gösterdiği saygıyla da hatırlanan müzisyen oğlu Serhan Şeşen’in doğum günü 27 Şubat, artık ‘Yaşama Saygı Günü’ olarak kutlanacak.
Aynı gün Serhan Şeşen adına yapılacak ‘O’nsuz On Yıl’ etkinliğinde Cahit Berkay’dan Metin Özülkü’ye birçok ünlü isim sahne alacak. Etkinlikten elde edilen gelir ile Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği tarafından maddi gücü olmayan öğrencilere burs verilecek.
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