Yasaklı kitabı film yapacak

Dorit Rabinian'ın kaleme aldığı, 2014 yılında yayınlanan ve İsrail'de yasaklanan Borderlife adlı kitap Gadot'nun yorumuyla beazperdeye gelecek.

İsrailli bir kadın ile Filistinli bir erkeğin aşkını anlatan kitaptan uyarlanan filmin yapımcılığını da Gadot'nun kocası Jaron Vorsano üstleniyor. Yönetmenliğini üstleneceği filmde Gal Gadot'nun oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.