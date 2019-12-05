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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Yaşadığım aşklardan pişman değilim!

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Yaşadığım aşklardan pişman değilim!

Çok sevdi, evlendi, aldatıldı, bir daha evlendi, yine boşandı... Büyük aşk acıları çekti ama yine de bütün olup bitenlerden tek bir an bile pişmanlık duymuyor. Ünlü oyuncuya göre "aşk fantastik, kesinlikle güzel bir şey." 

Her ne kadar rol aldığı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yaşadıysa da bütün dünya onun adını dönemin en yakışıklı oyuncusu Brad Pitt ile evliliğiyle tanıdı.

Takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Brad Pitt hem kariyerinin hem de yakışıklılığının zirvesindeydi. Öyle ki milyonlarca kişi sırf bu yüzden ona hoş görüşle yaklaşmadı. Adı henüz yeni duyulan bir yıldız, dünyanın en yakışıklı erkeğinin kalbini çalıp evlenmişti çünkü.

Aradan yıllar geçti, bu kez bambaşka bir nedenle gündemdeydi. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evliliği beklenmedik bir şekilde sona ermişti. Pitt, Mr and Mrs Smith adlı filmdeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile onu aldatıyordu.

Bu öykü bu kadarla kalmadı. Pitt, Jolie uğruna evliliğini yıktı ve Aniston'dan boşandı. Ondan sonra da neredeyze 10 yıl boyunca Jennifer Aniston, aldatılan kadınların simgesi oldu.

Yaşadığım aşklardan pişman değilim

Her ne kadar kendisi zor günler yaşamasına neden olan bu olayı geride bırakmak için çaba harcasa da neredeyse her dakika karşısına çıktı.

Bu arada John Meyer ile bir aşk yaşadı. Gönlünü çalanlar arasında Bradley Cooper'dan Vince Vaughn'a kadar ünlüler yer aldı.

Sonra ikinci kez evlendi. Justin Theroux ile mutluluğu bulduğuna inanıyordu ki yine olmadı. Theroux ile oturup barışçıl bir şekilde boşanma kararı aldılar. 50 yaşındaki Jennifer Aniston o zamandan beri de yalnız.

People dergisine röportaj veren Jennifer Aniston, her ne kadar hepsi hayal kırıklığı ve kalp yaralarıyla sonuçlanmış olsa da aşk hayatıyla ilgili en küçük bir pişmanlık bile duymadığını söyledi.

Aniston aşktan asla vazgeçmeyeceğini çünkü aşkın "fantastik ve çok güzel" olduğunu belirtti. Aniston'a göre aşk yaşamak insanın kendini tanımasının da en iyi yollarından biri.

Jennifer Aniston'a göre yaşadığı her şeye değer. "Çünkü" diyor ünlü yıldız "Eğer onları hiçbirini tanımasaydım bugün bulunduğum yerde olmazdım."

 Jennifer Aniston son 10 yılını tanımlayan kelimelerin ne olduğu sorusuna da "Gün doğumları, kahkahalar, çocuklar ve hayvanlar" diye yanıt verdi.

 

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