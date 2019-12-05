Yaşadığım aşklardan pişman değilim!

Her ne kadar rol aldığı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yaşadıysa da bütün dünya onun adını dönemin en yakışıklı oyuncusu Brad Pitt ile evliliğiyle tanıdı.

Takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Brad Pitt hem kariyerinin hem de yakışıklılığının zirvesindeydi. Öyle ki milyonlarca kişi sırf bu yüzden ona hoş görüşle yaklaşmadı. Adı henüz yeni duyulan bir yıldız, dünyanın en yakışıklı erkeğinin kalbini çalıp evlenmişti çünkü.

Aradan yıllar geçti, bu kez bambaşka bir nedenle gündemdeydi. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evliliği beklenmedik bir şekilde sona ermişti. Pitt, Mr and Mrs Smith adlı filmdeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile onu aldatıyordu.

Bu öykü bu kadarla kalmadı. Pitt, Jolie uğruna evliliğini yıktı ve Aniston'dan boşandı. Ondan sonra da neredeyze 10 yıl boyunca Jennifer Aniston, aldatılan kadınların simgesi oldu.

Her ne kadar kendisi zor günler yaşamasına neden olan bu olayı geride bırakmak için çaba harcasa da neredeyse her dakika karşısına çıktı.

Bu arada John Meyer ile bir aşk yaşadı. Gönlünü çalanlar arasında Bradley Cooper'dan Vince Vaughn'a kadar ünlüler yer aldı.

Sonra ikinci kez evlendi. Justin Theroux ile mutluluğu bulduğuna inanıyordu ki yine olmadı. Theroux ile oturup barışçıl bir şekilde boşanma kararı aldılar. 50 yaşındaki Jennifer Aniston o zamandan beri de yalnız.

People dergisine röportaj veren Jennifer Aniston, her ne kadar hepsi hayal kırıklığı ve kalp yaralarıyla sonuçlanmış olsa da aşk hayatıyla ilgili en küçük bir pişmanlık bile duymadığını söyledi.

Aniston aşktan asla vazgeçmeyeceğini çünkü aşkın "fantastik ve çok güzel" olduğunu belirtti. Aniston'a göre aşk yaşamak insanın kendini tanımasının da en iyi yollarından biri.

Jennifer Aniston'a göre yaşadığı her şeye değer. "Çünkü" diyor ünlü yıldız "Eğer onları hiçbirini tanımasaydım bugün bulunduğum yerde olmazdım."

Jennifer Aniston son 10 yılını tanımlayan kelimelerin ne olduğu sorusuna da "Gün doğumları, kahkahalar, çocuklar ve hayvanlar" diye yanıt verdi.