Yarbay oldu
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı “7. Koğuştaki Mucize” filminin çekimleri, Muğla’nın ardından İstanbul’da devam ediyor.
Aras Bulut İynemli’nin başrolü üstlendiği filmin kilit rollerinden birinde de Yurdaer Okur yer alıyor. Okur, “Yarbay Aydın” olarak İynemli’nin canlandırdığı Memo’nun hayatında önemli rol oynuyor. Kızını çok seven bir babanın adalet arayışını konu alan “7. Koğuştaki Mucize” sonbaharda vizyonda olacak.
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