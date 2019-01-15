“Yaratıcı Yazarlık Defteri”
Hayalinizde yazmak varsa ve bu konuda nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl planlayacağınızı bilmiyorsanız size göre bir kitap raflarda yerini aldı. Mürsel Çavuş tarafından hazırlanan ve Yitikülke Yayınları’ndan çıkan “Yaratıcı Yazarlık Defteri” ile hem yazma disiplini kazanacak hem gerçek sesinizi keşfedecek hem de yazma konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.
Yaratıcı Yazarlık Defteri, içerisindeki sorularla sizi her geçen gün daha iyi bir yazara dönüştürmek için tasarlandı. Bu defter hayal gücünüzü ve yazma becerilerini geliştirirken, gizli yönlendirmeleriyle içinizdeki sonsuz potansiyeli ortaya çıkarıyor. “ Yaratıcı Yazarlık Defteri”, hangi konuda yazmaya yeteneğiniz olduğunu, olayları anlatmak istenileni nasıl kağıda dökeceğinizi anlatıyor ve bu konuda yazar adaylarına bilgiler veriyor
21 yıldır birçok kitaba editörlük yapan ve kitap yazmak üzerine eğitim seminerleri Mürsel Çavuş, “Yaratıcı Yazma Defteri”’nin çıkış noktasını şöyle anlatıyor, “Öğrenme: yüzde 10 formal, yüzde 20 öğretmen-öğrenci ilişkisi ile yüzde 70 oranında ise deneyimle mümkün. Yaratıcı Yazarlık kursları veya yazmayı öğreten kitaplar teorik bilgiler içeriyor. Bu bilgiler pratikle desteklenmeli. Bu defter her gün pratik yapmanızı sağlıyor. Her bir sorunun işlevi farklı… Bazı sorular diyalog yazmayı, bazıları mekanı tasvir etmeyi, bazıları duyguları anlatabilmeyi bazıları da hayal gücünü geliştirmeyi amaçlıyor.
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