Yaratıcı Çocuk Festivali ikinci yılında
Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali, 25 ile 26 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Maçka'daki Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşiyor.
Çocuklar ve anne- babaları için birbirinden eğlenceli oyun atölye alanları, söyleşiler, gösteri ve konserlerden oluşan etkinlik, aile üyelerinin birlikte keyifli zaman geçirmesini amaçlıyor.
Bu yıl "oyun" temasıyla hayata geçirilecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali; Kerem Eser Paytak Show, pandomim, jonglör ve sihirbazlık gösterileri, balon gösterileri, kukla tiyatroları ve çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak.
Ebeveynlere yönelik söyleşilere ise Kelebek yazarı Nil Karaibrahimgil, Sunay Akın, Dr.Özgür Bolat, Şermin Yaşar, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Varol Yaşaroğlu gibi önemli isimler konuk olacak.
Festival; Faber-Castell ana sponsorluğunda: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katılımları ile düzenleniyor.
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