Yalovalı çocuklardan ritim şov için geri sayım
“Aksa ile Gelişim Atölyesi” etkinlikleri kapsamında 3 yıldır çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Aksa Akrilik’in, dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz’le birlikte yürüttüğü ritim atölyesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayında bir konserle hünerlerini sergileyecek öğrenciler şimdiden çok heyecanlı.
Klasik caz ritimlerini geleneksel Türk ritimleriyle buluşturma konusunda usta olan Okay Temiz, Yalova’daki 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan 80 çocuğa, her hafta çarşamba günü ritim dersi veriyor. 11-13 yaş arasında, toplamda 80 öğrenci yaklaşık 1,5 aydır darbuka, marakas, def, ritim çubuğu, agogo bell ve erbane gibi müzik aletlerini tanımaya çalışarak, ritim tutma konusunda denemelerde bulunuyor.
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen eğitimlerin sonunda, haziran ayında bir konser verecek olan öğrenciler şimdiden gösterinin heyecanını yaşıyor. Ritim öğrenmenin insanları bir araya getirdiğini belirten Okay Temiz ise, “Çocuklar ritim sayesinde kolektif çalışmayı, birbirlerine saygı duymayı öğreniyor. Ritim, insanları bir araya topluyor. Burada gençlerle birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
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