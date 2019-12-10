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10.12.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Yağmur Tanrısevsin: Bu film benim uğurum olacak

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Yağmur Tanrısevsin: Bu film benim uğurum olacak

Yağmur Tanrısevsin, “Baba Parası” filmiyle sinemada boy göstermeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Tülin rolüyle seyirci karşısına çıkacak: “Aksiyonu ve kahkahası bol bir film bekliyor seyirciyi. Selçuk Aydemir sineması, kahkaha garantili bir sinema. İnanıyorum ki bu film, benim yeni yıldaki uğurum olacak.” Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in üstlendiği “Baba Parası”, 1 Ocak 2020’de
vizyona girecek.

Yağmur Tanrısevsin: Bu film benim uğurum olacak


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