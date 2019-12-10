Yağmur Tanrısevsin: Bu film benim uğurum olacak

Ünlü oyuncu, Tülin rolüyle seyirci karşısına çıkacak: “Aksiyonu ve kahkahası bol bir film bekliyor seyirciyi. Selçuk Aydemir sineması, kahkaha garantili bir sinema. İnanıyorum ki bu film, benim yeni yıldaki uğurum olacak.” Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in üstlendiği “Baba Parası”, 1 Ocak 2020’de

vizyona girecek.





