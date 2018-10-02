Yağmur engel olamadı
15.Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin kapanış konserini, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar yaptı.
Konuk sanatçılar perküsyon sanatçısı Yinon Muallem ve vokal Elif Tuğba Tekışık’la birlikte sahne alan Akbar, Kızılkule Açıkhava Meydanı’na gelen Alanyalı dinleyicilere yağmura rağmen konserin sonuna kadar kendisini dinledikleri için teşekkür etti.
Caz ve doğu tınılarını bir araya getirdiği Mozart Türk Marşı Varyasyonu’yla konsere başlayan sanatçı repertuarına, yağmurla ilgili besteleri Rain in İstanbul, Rain in İzmir ve Rain Waltz ile devam ederken tesadüf üzerine yağmurun başlamasıyla birlikte unutulmaz anlar yaşattı. Alanya’nın yağmurundan çok etkilendiğini belirten Akbar “İlham gelirse Rain in Alanya” bestesi yapacağım dedi.
Konser için özel repertuar hazırlayan Anjelika Akbar daha önceki albümünde Zara’nın seslendirdiği "Bir'den Bir'e" bestesini bu sefer Elif Tuğba Tekışık ve Yinon Muallem vokalliğinde birlikte seslendirdi. Rusya’da çok sevilen iki şarkıyı Rusça olarak dinleyicilere sundu.
“Yağmur duası yerine Anjelika Akbar duası edelim”
Konser sonunda sanatçılara plaket vermek ve yörede muz yapraklarından üretilen el yapımı tacı vermek için sahneye çıkan Belediye başkanı Adem Murat Yücel Anjelika Akbar ve konul sanatçılara teşekkür ederek “Artık Alanya için yağmur duası yerine Anjelika Akbar duası edelim. Bize besteleriyle bereket ve yağmur getirdi" dedi.
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