Wilma Elles ve Onur Akay’dan engelli çocuklara atla terapi!
Eğitmen Mustafa Öz ve Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan’ın organizatörlüğünde düzenlenen ‘Engellilere Atla Terapi ve İftar Yemeği’nde, ünlü oyuncu Wilma Elles ve Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Separinder Derneği’nden engelli çocuklarla ve aileleri ile bir araya geldi.
İftar öncesinde engelli çocuklarla birlikte ata binen Elles ve Akay, çocuklarla yakında ilgilendi. Kilyos’ta düzenlenen etkinlikte iftar sonrası ise ateş yakıldı ve Wilma Elles, hayatında ilk kez engelli çocuklar için canlı şarkılar söyledi. Onur Akay’ın söylediği sanat müziği şarkılarını ise dikkatle dinleyen engelli çocuklar ilk defa ata binmeyi deneyimlerken, ailelerine de çok ciddi bir moral oldu.
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