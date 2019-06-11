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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
(DHA)
11.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Usta oyuncunun son filmiydi... Vizyon tarihi belli oldu

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Usta oyuncunun son filmiydi... Vizyon tarihi belli oldu

GEÇEN yıl yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir’in rol aldığı ’Bekçi’ filmi, 14 Haziran Cuma günü gösterime girecek.

Durmuş Akbulut’un yönetmenliğinde, ilk gösterimi 37’nci İstanbul Film Festivali’nde ikincisi 29’uncu Ankara Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen ’Bekçi’ adlı film, 15 Ocak 2018 tarihinde 66 yaşında evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk seyircisinin ’Dondurmam Gaymak’ adlı filmle tanıdığı, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Turan Özdemir’in son filmi.

Usta oyuncunun son filmiydi... Vizyon tarihi belli oldu

Fantastik, dram ve komedi türlerini birleştiren yerli film Bekçi’nin, oyuncu kadrosunda Turan Özdemir’in yanı sıra Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulu, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut, Neşe Arat gibi isimler bulunuyor.

Özdemir filmde kasaba mezarlığında bekçilik yapan ’Salih’ adlı karakteri canlandırdı. Büyük bölümü kasvetli gece sahnelerinden oluşan filmde, karanlık fobisine engel olamayan Turan Özdemir’in çekimleri sık sık ertelettiği ve yapım boyunca uyumakta zorluk çektiği öğrenildi.

Usta oyuncunun son filmiydi... Vizyon tarihi belli oldu

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