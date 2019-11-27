Vizyon partisi
Son olarak Malatya Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan “Küçük Şeyler”, 29 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in üstlendiği, başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı film için önceki akşam Kiki Cihangir’de eğlenceli bir vizyon partisi düzenlendi. Partiye film ekibinin yanı sıra Birce Akalay, Ece Dizdar, Hatice Aslan, Özge Borak, Burcu Biricik, Hande Doğandemir, Selin Şekerci, Selen Uçer gibi ünlü isimler katıldı.
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