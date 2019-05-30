Vizyon için gün sayıyor
Görkem Yeltan yönetmenliğe iyice ısındı. Ünlü oyuncu, ilk filmi “Yemekteydik ve Karar Verdim”den sonra ikinci uzun metrajı “Bağcık”ı çekti. Festivallerde gösterilen “Bağcık”, 7 Haziran’da vizyona girecek.
ROMA’DA ÖDÜL ALDI
2015 yılında “Yemekteydik ve Karar Verdim” ile yönetmenliğe soyunan Görkem Yeltan, ikinci filmi “Bağcık”ı sinemaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak festivallerde gösterilen film, Roma’da düzenlenen Cinema d’İDEA Kadın Filmleri Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Jüri, açıklamasında “Bağcık’ın engelliliğin dikenli temalarıyla cesaretle mücadele ettiğini, yepyeni bir dil icadıyla gerçek, özel ve duygusal eğitime olanak sağladığını” ifade etti.
7 HAZİRAN’DA BEYAZPERDEDE
Görkem Yeltan’ın bir aile hikayesine odaklandığı filmi “Bağcık”, 7 Haziran’da vizyona girecek. Yeltan’ın senaryosunu Asuman Kafaoğlu Büke ve Yalçın Akyıldız’la birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde ise Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Derin Yeltan ve Alin Yeltan seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri Bodrum’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık da var.
Görkem Yeltan
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