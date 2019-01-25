Vize alamazsa Oscar'a gidemeyecek
Alfonso Cuaron imzası taşıyan Netflix yapımı Roma'nın Meksikalı oyuncusu Jorge Antonio Guerrero, daha önce 3 defa başvurduğu ve red cevabı aldığı ABD vizesini bu seferde almayı başaramaz ise 91. Akademi Ödülleri'ne (Oscar) katılamayacak.
Yıl sonuna doğru izleyici karşısına çıkan Netflix yapımı filmde Yalitza Aparicio'nun canlandırdığı Cleo karakterine aşık olan Fermin rolüne can veren Guerrero, ABD vizesi için daha önce 3 defa başvurduğunu ve her seferinde reddedildiğini açıkladı. Konu hakkında People dergisine açıklamalarda bulunan genç oyuncu, ilk vize başvurusunu geçen senenin başında yaptığını ve henüz filmle alakalı bir şeyin ortada olmadığını vize talebinin yalnızca turistik amaçla olduğunu ifade etti.
Daha sonra Netflix'ten davetiye aldığını belirten Guerrero, "Daha sonra Ekim ve Kasım ayları içerisinde Netflix'ten çeşitli prömiyerlere ve Altın Küre Ödülleri'ne katılım daveti almaya başladım. Vize başvurusu için bu mektupları getirdim, ancak dürüst olmak gerekirse okumak bile istemediler" dedi.
ABD'li yetkili tarafından kendisine ısrarla ülkeye geliş sebebinin çalışmak olduğunu dikte etmeye çalıştığını aktaran Guerrero, "Onlar bana buraya çalışmaya geldiğimi söylediler, ben ısrarla bunu reddettim. Gitmemin sebebi davet edilmiş olmamdı. Bu ikinci denemem son denememin yakınından bile geçemezdi" şeklinde konuştu.
Guerrero'nun rol aldığı Roma filmi tam 10 dalda Oscar adayı.
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