Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli yapmanın püf noktaları
Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar envai çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması dolaysıyla vişne reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Vişne reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve vişne reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, vişne reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır?
Lezzetine doyamayacağınız yapımı kolay bir reçel olan vişne reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, vişne reçeli yapmanın püf noktalarını ve vişne reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli yaparken nelere dikkat edilir?
VİŞNE REÇELİ NASIL YAPILIR?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan vişne reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik vişne reçeli tarifini sorguluyor. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçelinin malzemeleri neler?
MALZEMELER
1 kilo vişne
1 kilo şeker
Yarım limon
2 parça limon tuzu
YAPILIŞI
İlk aşamada vişne yıkanır, suyu süzülür, çekirdekleri bir tığ yardımıyla çıkarılır. Bundan sonra şeker ve suyu bir tencereye koyup 10 dakika kaynatın. Başka bir tencereye çekirdekleri çıkarılmış vişneleri 1 bardak su ile 15 dakika kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra suyunu süzerek vişneleri diğer tenceredeki şerbetin içine atın. Burada da 30 dakika kadar kaynatılan karışıma kıvamı olunca limon ve limon tuzunu ekleyin. Piştikten sonra tencerede soğutulur, kavanozlara doldurulur. Kavanozlara doldurulan reçel serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilir. Afiyet olsun...
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