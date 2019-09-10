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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Venedik Film Festivali'nde bir ilk

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Venedik Film Festivali'nde bir ilk

Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Venedik Film Festivali sona erdi. Festivalin hem ana yarışmasında hem de Ufuklar bölümünde ödül kazananlar belli oldu.

Bu yılki festivalin sürprizi ise ilk kez bir çizgi roman uyarlamasının büyük ödül Altın Aslan'ı kazanması oldu. Yönetmenliğini Todd Philips'in üstlendiği film bu özelliğiyle festival tarihine geçmiş oldu.

İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nde ödüller:

Altın Aslan: Joker – Todd Phillips
Jüri Büyük Ödülü: J’accuse – Roman Polanski
En İyi Yönetmen: Roy Andersson – About Endlessness
En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride – Robert Guédiguian’ın filmi’ Gloria Mundi’deki yorumuyla
En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli – Pietro Marcello’nun filmi Martin Eden’deki yorumuyla.
En İyi Senaryo: Yonfan – No. 7 Cherry Lane
Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta – Franco Moresco
En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace – Babyteeth

Orizzonti (Ufuklar) bölümü ödülleri

En İyi Film: Atlantis – Valentyn Vasyanovych
En İyi Yönetmen: Theo Court – Blanco En Blanco
Jüri Özel Ödülü: Verdict – Raymund Ribay Guttierez
En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto – Madre
En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila – A Son
En İyi Senaryo: Jessica Palud – Revenir
En İyi Kısa Film: Darling – Saim Sadiq
Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20 – Amjad Abu Alala

 

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