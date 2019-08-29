Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı
Hürriyet yazarı Vedat Milor'un dün sosyal medya hesabından başlattığı "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 69'u "Evet, sıkılır" yanıtını verdi.
Vedat Milor, takipçilerine "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" sorusunu yöneltti.
24 saat süre tanınan ankete 468 bin sosyal medya kullanıcısı katıldı.
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