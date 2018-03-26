Van'da Süheyl Uygur coşkusu
Usta tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur, önceki gün Van Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
Eğlenceli yarışmaları ve oyunlarıyla bu kez aileleri yarıştıran Süheyl Uygur, Van ve çevre illerden gelen yüzlerce kişiye unutulmaz bir gün yaşattı.
Kahkahaların havalarda uçtuğu, 7'den 70'e herkesin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği oyunlara katılanlar hem çok eğlendi hem de sürpriz hediyeler kazandı.
İlk kez böyle bir etkinliğe katılan İranlı aileler, yarışmalara büyük ilgi gösterdi.
Van'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Süheyl Uygur, "Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmayı çok seviyorum. Ülkemiz bir cennet. Her köşesi ayrı güzel. En kısa zamanda sizlerle tekrar buluşmak istiyorum" dedi.
Süheyl Uygur ayrıca, Vanlı ailelere çocuklarını tiyatroya yönlendirmelerini de tavsiye etti.
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