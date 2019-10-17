Vancouver Türk Filmleri Festivali 6 yaşında

Türk Kanada Derneği ve Simon Fraser Üniversitesi tarafından düzenlenen Vancouver Türk Filmleri Festivali ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi hedefliyor.



15 Kasım gecesi gerçekleşecek galanın ardından, dünya prömiyerini Berlin'de yapan "Kız Kardeşler" filmi gösterilecek. 69'uncu Berlin Uluslararası Film Festivali'ne katılan, 25. Saraybosna Film Festivali’nde ülkemizi temsil ederek, yönetmeni Emin Alper'e ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazandıran "Kız Kardeşler", 38. İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve üç başrol oyuncusuyla birlikte En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini topladı.



Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Festivalin bu yıl ki temasının "kadın" olduğu düşünülürse, Anadolu'da yaşarken tek tek köylerini terk edip, büyük şehirlere hizmetçi olarak gönderilen, sonra köylerine dönerek birbirleriyle yüzleşen, yaşadıkları zorluklara rağmen dimdik ayakta duran üç kız kardeşin öyküsünün, Kanadalı sinema izleyicilerinin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz " dedi.



Festivalde yer alan bir diğer film yönetmenliğini Çagla Zencirci ve Guillaume Govanetti'nin yaptığı "Sibel". Karadeniz'de yaşayan ve ıslık diliyle konuşan Sibel’in kendi gücünü keşfetme hikayesi tüm dünyaya yayılıyor.

Zorluk ve yokluk içinde geçen bir çocukluk ve ölümcül bir kazadan sonra, müziğiyle ezilmiş ve yoksul kesimin sesi haline gelen Müslüm Gürses'in hayatını konu alan ve Türkiye'de 5 milyon 56 bin izleyici sayısı ile 2018'in en çok izlenen sinema filmi olan, "Müslüm" de bu yılın ilgi çekecek yapıtlarından.



Gerçek olaylara dayanan "Anons" filmi ise, 1 gece üzerinden, Türkiye'nin acılı ve zorlu politik geçmişine ve bugününe gönderme yapıyor.

YILIN KONUĞU SAADET IŞIL AKSOY







Bu yılın konuğu, "Saf" filmindeki başrolüyle Saadet Işıl Aksoy. Yönetmenliğini Ali Vatansever’in yaptığı filmde, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor.



Festivalin bu seneki sürprizi ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, efsanevi fotoğrafçı-tarihçi Ara Güler'in kendi dilinden hikayesinin anlatıldığı ve ölümünden kısa bir süre önce tamamlanan, "İstanbul'un Gözü" belgeseli. Yönetmenliğini Binnur Karaevli ve Fatih Kaymak'ın yaptığı bu belgeseli izleyenler, hem 60 dakikalık bir İstanbul turuna çıkacak, hem de büyük ustaya son bir kez saygı duruşunda bulunacak.



"Türkiye ve Kuzey Amerika'da Film Sektöründe Kadının Yeri" konulu seminerin katılımcıları arasında ise Netflix'in ilk Türk dizisi "Protector"un yazarı Binnur Karaevli, Seattle International Film Festivali program direktörü, Justine Barda ve "Film ve TV'de Kadın" Vancouver Direktörü Carolyn Combs bulunuyor. Panelde erkek egemen bir sektör olan film sektöründe kadınların yeri, çalışma koşulları, yüzleştikleri zorluklar tartışılacak, daha çok kadının bu sektörde var olabilmesi ve kariyer yapabilmesi adına farkındalık yaratılmaya çalışılacak. Festivalin bir de "Kısa Film Ödülü" ayağı var. Genç yönetmenlerin işlerini tanıtabilmek adına açılan kısa filmler kuşağına bu yıl 200'den fazla film başvurdu Seçilen 10 film hem bu festivalde, hem de Seattle Türk Filmleri Festivali'nde sergilenecek; Vancouver'da seyircinin oylarıyla seçilen en iyi filme ödül verilecek.