Uzaklarda bir sevgili mi buldu

Angelina Jolie'nin adı Kamboçyalı yapımcı PraCh Ly ile aşk söylentilerine karıştı. Brad Pitt'ten ayrılan Angelina Jolie'nin Kamboçyalı yapımcı PraCh Ly ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killed My Father filminin çekimleri sırasında tanışan ikilinin sık sık görüştüğü hatta romantik bir ilişki yaşadığı iddia edildi.

Ancak People dergisine konuşan Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak, ikilinin arkadaş olduğunu ve 42 yaşındaki Jolie'nin PraCh Ly'in çalışmalarına saygı duyduğunu söyledi.

Aynı kişi, Angelina Jolie'nin 2016 yılının Eylül ayında Brad Pitt ile yollarını ayırmaya karar verdiğinden bu yana kimseyle duygusal ilişkiye girmediğini ve böyle bir planı olmadığını da sözlerine ekledi. Jolie ile Kamboçyalı PraCh Ly'i First They Killed My Father filmine esin kaynağı olan kitabın yazarı Loung Ung tanıştırdı. Jolie ile Ly'in sık sık görüştüğü ama aralarında özel bir ilişki olmadığı Kamboçya'da ikiliyi tanıyanlar tarafından da ifade edildi.

