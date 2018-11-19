Uykuluk nedir? Uykuluk hayvanın neresi?
Uykuluk, hazırlaması zahmetli ama yemesi lezzetli olan sakatatlardan biridir. Tadı kokoreç ile benzerlik gösteren uykuluğun özellikle mart, nisan ve mayıs gibi ilkbahar aylarında tüketilmesi önerilir. Peki, uykuluk hayvanın neresi? İşte, uykuluk hakkında merak edilenler
Uykuluk bir sakatat olup özellikle İstanbul'un Sütlüce semti ile anılır. Uykuluk kuzu ve danalardan çıksa da, en çok süt kuzusu tercih edilir. Uykuluk denen kısım hayvanın göğüs kafesinin üst kısmında bulunan timus ve pankreas bölgelerindeki bazı salgı bezlerinden oluşur.
UYKULUK NASIL HAZIRLANIR?
Hazırlaması zahmetli ama yemesi lezzetli olan uykuluk; önce suda bekletiliyor, üzerindeki zarı tümüyle çıkarılıyor, kan ve kıkırdaklarından temizleniyor, ağırlık altında dinlenmeye bırakılıyor. Dinlendirilen uykuluk çeşitli yöntemlerle pişirilerek servise sunuluyor.
1. Gerdan uykuluk
Bu uykuluk türü süt kuzu dönemindeyken gelişiyor. Aynı zamanda hayvanın geviş getirmesiyle alakalı bir oluşum, bir nevi salgı bezi de diyebiliriz. Şu an tam mevsimi!
Nasıl pişirmeli?
Harlı mangal ateşinde sık sık çevirerek pişirmeli. Yağlı olduğu için sık çevrilmediğinde çabuk renk alıp yanabilir. O yüzden başından ayrılmadan, kurutmadan hemen pişirip yemeli.
2. Fındık uykuluğu
Böbrek üstü yağlarının arasından çıkar, şekli misket gibidir. Lezzetlidir ama daha yağlı olduğu için kolesterolü en yüksek uykuluk türüdür. Uzun ömürlü olması ve her mevsim bulabilmemiz nedeniyle piyasada en çok bulabildiğimiz uykuluk türüdür.
Nasıl pişirilir?
Çok yağlı olduğu için önce suda haşlanıp fazla yağından arınıyor. Yuvarlak bir şekli olduğundan pişmesi biraz zor. O yüzden de haşlayarak bir nevi ön pişirme işlemi yapmış oluyorsunuz. Soğuduktan sonra harlı mangal ateşinde pişirin. 5-6 dakikada hazır.
3. Ciğer uykuluğu
Havyar gibi özel bir uykuluk. Süt kuzunun karaciğeriyle akciğeri arasında yer alıyor. Şekil itibariyle geniş ve yatay. Hayvan kesildiği gün tüketilmesi gerekiyor, aksi taktirde ertesi güne kalmıyor kuruyor ve sönüyor.
Nasıl pişirmeli? Pişirme konusunda en dikkat etmemiz gereken çeşit bu. Çünkü çok narin bir yapısı var. Hafif bir mangal ateşinde pişmeli. Çok harlı olursa hemen kuruyor ve lezzetsizleşiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle