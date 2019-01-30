Ustalara saygı
Türk resim sanatının ustalarına saygı niteliğindeki sergi Galeri İdil'de devam ediyor.
Özel koleksiyonlardan toplanan, resim sanatımızda iz bırakmış ve bir döneme yön vermiş olan ustaların orijinal eserlerinin yer aldığı sergi 16 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Eserleri bulunan çağdaş 25 sanatçımız: Nihat Akyunak, Mustafa Ata, Turgut Atalay, Mustafa Ayataç, Mustafa Ayaz, Şeref Bigalı, Pertev Boyar, Cihat Burak, Ali Çelebi, Orhan Çetinkaya, Hayri Çizel, Cevat Dereli, Nejad Melih Devrim, Şükrü Erdiren, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Hamit Görele, Ergin İnan, Ramuş İpek, Zeki Kıral, Orhan Kızılkaya, Komet, Selahattin Teoman, Adnan Turani, Ayhan Türker, Naim Uludoğan.
Galeri İdil
Valikonağı Cad.No:45-47 Nişantaşı - İstanbul
Tel:0212 283 23 83
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